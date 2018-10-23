Çanta hırsızlığı şüphelisi yakalandı

Engin ANAK/ALANYA, () - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde içerisinde 25 bin TL, 5 bin Euro, 1000 dolar ve 2 cep telefonu bulunan çantayı çaldığı iddia edilen Ö.C. (18), polis tarafından yakalandı.

Geçen cumartesi gecesi meydana gelen olayda, Alanya Keykubat Plajı'ndaki 1 nolu sahilde su sporlarının işletmeciliğini yapan Hasan H.G. içerisinde 25 bin TL, 5 bin Euro, 1000 dolar, 2 cep telefonu, çeşitli evraklar ve kredi kartlarının bulunduğu çantayı masa üzerine koydu. İddiaya göre Hasan H.G.'nin bir anlık dalgınlığından yararlanan kimliği belirsiz şüpheli, çantayı alarak kayıplara karıştı. Kısa süre sonra çantanın olmadığını fark eden Hasan H.G. durumu polise haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayının yaşandığı yerde inceleme yaparak şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası hırsızlık şüphelisinin Ö.C. (18) olduğunu belirledi. Harekete geçen polis, Ö.C.'yi Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi'ndeki adresinde gözaltına aldı. Şüphelinin evinde çalınan cep telefonlarından biri ele geçirildi. Polis merkezindeki sorgusunda suçunu itiraf eden Ö.C., paraları harcadığını öne sürdü. Ö.C., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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