Arzu ERBAŞ/İKİZDERE(Rize),()-RİZE’nin İkizdere ilçesinde odun toplamak için evinden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan Perihan Taşkın’ın (58) cansız bedeni, dere kenarında bulundu.

Olay, dün Yağcılar köyünde meydana geldi. Evinden çıkarak odun toplamaya giden Perihan Taşkın’ın, eve geri dönmemesi üzerine köy sakinleri ve ailesi arama çalışması başlattı. Aramalardan sonuç elde edemeyen Taşkın ailesi, duurmu jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ve İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ekipleri köyde arama çalışması başlattı. Aramalar sonucunda Perihan Taşkın’ın cansız bedeni, dere kenarında bulundu. Taşkın'ın yamaç alandan yaklaşık 100 metreden yuvurlandığı tespit edildi. Taşkın’ın cansız bedeni, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın sonucu bulunduğu yerden çıkartıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI