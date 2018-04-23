Çankırı’da 23 Nisan kutlandı

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, () ÇANKIRI'DA 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 98. Yıl dönümü kutlandı.

Şehit Yahya Coşkuner Ortaokulu’nda yapılan kutlama programına Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, Garnizon Komutan Vekili Albay Yusuf Dursun, Belediye Başkanı İrfan Dinç, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Vali Yardımcısı Abdullah Aslaner, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, daire amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı’mızın okunmasının ardından açılış konuşması yapan İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, “Bugün, vatanı işgal edilerek yok edilmek istenen bir milletin, vatanı uğruna tek bilek, tek yürek haline geldiği gündür. Bugün milletimizin var olma ve yok olma savaşında, var olma mücadelesini kazandığı gündür. Bugün TBMM’nin açıldığı gündür. 23 Nisan 1920, ulusal iradenin en açık bir şekilde belirdiği, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı bir gündür” dedi.

Öztürk, dünyada sadece Türkiye’nin çocuklara bayram hediye ettiğini belirterek, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının Atatürk tarafından geleceğimizin kahramanları ve vatan müdafaasının neferleri olan çocuklarımıza bayram olarak armağan edilmesi, milli iradeye verilen vazgeçilmez önemin ve neslimize duyulan sevgi ve güvenin somut bir nişasesidir. Dünyada çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke Türkiye’dir. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun” şeklinde konuştu.

Öztürk’ün konuşmasının ardından okul öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu.

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