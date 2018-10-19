Çankırı Valisi Aktaş: Muhtarlık, demokrasinin gerçekleştiği tek rejimdir

ÇANKIRI Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, “Muhtarlık gerçekten demokrasinin gerçekleştiği tek rejimdir. Çünkü halk doğrudan kendi temsilcisini kendisi seçiyor. Bundan dolayı muhtarlık seçimi Türkiye’nin en zor seçimidir” dedi.

Çankırı merkez muhtarları, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle Atatürk Anıtı’na çelenk sunduktan sonra Vali Aktaş’ı makamında ziyaret etti.

Merkez Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Cemile Eskisucu, “Bizler devletimizin mühür ve beraatı olan tek seçilmiş kişileriyiz. Büyük devlet olma vizyonu en başta yerelde başlar. Muhtarlarımız halka hizmet, hakka hizmet anlayışıyla görev yaparlar. Ülkemizin önemli yapı taşlarından olayın muhtarlarımız halk ile resmi kurumlar arasında köprü vazifesi görürler. Muhtarlar, mahallelerinde yaşanan her türlü sorunların çözüme kavuşması için fedakarca mücadele ederler. Gerek milleti gerekse devleti temsil gibi önemli görevleri yürüten muhtarlarımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

‘MUHTARLIK DEMOKRASİNİN GERÇEKLEŞTİĞİ TEK REJİMDİR’

Çankırı Valisi Aktaş, muhtarlığın demokrasinin gerçekleştiği tek rejim olduğunu belirterek, “Önceden halk doğrudan kendi yöneticisini seçerdi. Adaylık bile söz konusu değildi. Aday olabilir ama olmayanda vardı. Muhtarlıkta bu var şimdi. Muhtarlık gerçekten demokrasinin gerçekleştiği tek rejimdir. Çünkü halk doğrudan kendi temsilcisini kendisi seçiyor. Bundan dolayı muhtarlık seçimi Türkiye’nin en zor seçimidir. Allah yardımcınız olsun” şeklinde konuştu.

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