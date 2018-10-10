Çankırı Karatekin Üniversitesi akademik yıl açılışı gerçekleştirildi

ÇANKIRI Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) 2018-2019 Akademik Yılı açılış töreni bugün Uluyazı Kampüsü’nde gerçekleştirildi.

Programa Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, HSK üyeleri, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut, Belediye Başkanı Hüseyin Boz, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Genel Meclisi Başkanı Ruhi Şeker, ilçe belediye başkanları, daire amirleri, akademisyenler, siyasi parti ve STK temsilcileri, davetliler ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Açılış programı ilk olarak spor kompleksi önünde Rektör Ayrancı’nın meşale yakması ile başladı. Rektörlük binasına kadar yapılan yürüyüşün ardından halk oyunları gösterisi beğeniyle izlendi. Rektörlük Konferans Salonu’nda devam eden programda saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından müzik dinletisi gerçekleştirildi. Üniversitenin tanıtımıyla devam eden programın açılış konuşmasını Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğrenci Konsey Başkanı Yüksel Kol yaptı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, “Üniversitemiz 9 fakültesi, dört meslek yüksek okulu ve bir yüksek okulu sekseni aşan bölümü yaklaşık 1500 personeli, 700’e yakın akademik personeli, 16 binin üzerinde öğrencisi ile akademik hayata hizmet vermektedir” dedi.

Ayrancı şunları söyledi:

“Yeni bir ilim ve irfan medeniyeti kurma idealimize sonuna kadar bağlıyız. Bu amacımız için tüm personelimizle sonsuz bir gayretin içindeyiz. Bir proje ve araştırma üniversitesi olarak ulusal değerlendirmelerde üniversitemiz önemli bir seviyede bulunmaktadır. Bu haliyle üniversitemiz her bakımdan kendini geliştirmekte ve varlığın hissettirmektedir. Son bir sene içinde bu amaçlarla 21 Bölüm açılmıştır. Üniversitemizin şehirle birlikte nefes alacağı, birbirini besleyen ve birbirinden güç alan iki ruh olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle modern kampüsümüz geliştirilirken şehir içinde bulunan merkezlerimizin mevcudu da artırılmaktadır. Pek çok ortak çalışma, araştırma ve işbirliği imkanları geliştirilmektedir. Yüksek lisans ve doktora da yeni bölümler açılmış, açılmaya devam etmektedir."

Rektör Ayrancı’nın konuşmasının ardından ilk ders Prof. Dr. Halil Tanyer Eyüpoğlu tarafından verildi. Program kokteyl ile sona erdi.

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