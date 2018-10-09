Çankırı'da son 3 ay içinde 120 silah ele geçirildi

ÇANKIRI Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son 3 ay içinde yapılan uygulamalar kapsamında 120 silah ele geçirildi.

Çankırı İl Emniyet Müdürü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince son 3 ayda il genelinde yol kontrol ve düğünlerde yapılan uygulamalarda çok sayıda araç ve kişi incelendi.

Emniyet ekipleri düğün törenleri ile yol trafik kontrollerinde yaptığı çalışmalarda farklı marka ve çapta pompalı tüfek, tabanca ve av tüfeği olmak üzere toplamda 120 silah ile çok sayıda fişek ele geçirdi.

Silahlara el konulurken 135 kişi hakkında da işlem yapıldı.



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