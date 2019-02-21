Çankırı'da gümrük kaçağı 2 lüks otomobile el konuldu

ÇANKIRI'da jandarma ekipleri, yasadışı yollarla yurda sokulan 2 lüks otomobile el koydu.Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipler D-100 Karayolu'nda yol kontrolü uygulamasında bulundu. Ekipler, Artvin'den Bursa'ya giden kamyon ile Artvin'den İstanbul'a giden çekiciyi durdurdu. Yapılan kontrolde kamyon kasasında ve çekicide yüklü lüks iki otomobil bulundu. İki otomobilin yasadışı yollarla yurda sokulduğu ve çalışmıyor süsü verilerek Bursa ile İstanbul'a götürüldüğü öğrenildi. Jandarma ekipleri piyasa değeri yaklaşık 400 Bin TL olan iki otomobile el koyarak soruşturma başlattı.

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