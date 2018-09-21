Çankırı Belediye Başkanı aşure ikram etti

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, ()-ÇANKIRI Belediye Başkanı Hüseyin Boz, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram etti.

Çankırı Belediyesi, Muharrem Ayı dolayısıyla Cuma namazının ardından belediye hizmet binası önünde aşure dağıttı. Standın başına geçen Belediye Başkanı Hüseyin Boz, vatandaşlara kendi eli ile aşure ikram etti. Çankırı Belediyesi olarak aşure geleneğini yaşatmaya devam ettiklerini söyleyen Başkan Boz, Muharrem Ayının ve aşure gününün birlik ve beraberliğin en somut göstergesi olduğunu söyledi. Aşure dağıtımına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

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