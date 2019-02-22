Çankaya’da Trabzon etkinlikleri

ANKARA, () - ÇANKAYA Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi (ÇSM), 'Kurtuluşunun 101’inci Yılında Trabzon' etkinliklerine ev sahipliği yapıyor.

Çankaya Belediyesi'nin Trabzon Vakfı ve Trabzon Kültür Derneği ile birlikte düzenlediği kutlamalar, 21 Şubat'ta düzenlenen galayla başladı. 26 Şubat'a kadar sürecek kutlamalarda Trabzon konulu paneller, sergiler, söyleşi ve dinletiler 6 gün boyunca Başkentlilerle buluşacak. Kurtuluş kutlamalarının açılışında Başkentli Trabzonlularla buluşan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Böylesine büyük ve önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan, Trabzonluları ağırlamaktan onur ve gurur duyuyorum. Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet’in kuruluşunda Trabzonluların bu devlete ve millete emeği çok fazladır. Bu yüzden Trabzonlulara yüreğimiz ve kapımız her zaman açıktır" diye konuştu.

Trabzon Vakfı Başkanı Bilgin Aygül de, Başkan Taşdelen’e teşekkür etti. Çankaya'nın ev sahipliğinde dolu dolu bir kutlama etkinliği hazırladıklarını kaydeden Aygül, tüm Başkentlileri 26 Şubat'ta kadar sürecek Trabzon günlerine davet etti.

Trabzon Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ruşen Keleş ise, "Başkanımız kültür ve sanat alanında Başkentte önemli hizmetler verdi. Bunlardan biri de Mülkiyemize kazandırdığı yeni kültür merkezidir. Bu sayede Başkan Taşdelen'e bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

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