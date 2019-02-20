Çankaya’da 'Eşitlik ve Farkındalık Ayı' başlıyor

ANKARA, () - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde 'Mor Bayrak' sahibi olan Çankaya Belediyesi, bu kapsamda 'Eşitlik ve Farkındalık Ayı' başlatıyor.

25 Şubat’ta başlayacak etkinlikler kapsamında, film gösteriminden söyleşilere, ayrımcılıktan belgesele pek çok atölye ücretsiz olarak semtlerdeki Çankaya Evleri’nde düzenlenecek. Kampus Cadıları, Nar Kadın Dayanışma, Jose Marti Küba Dostluk Derneği, Ankara Gökkuşağı Aile Grubu, Çocuklar için Daha İyi Bir Dünya Girişimi, Kadın Dayanışma Vakfı, Kadın Savunma Ağı, Üniversiteli Kadın Kolektifi, İnsan Hakları Derneği Ankara Şube Çocuk Hakları Komisyonu gibi dernek ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte düzenlenen etkinlikler, 25 Şubat’ta başlayacak.

BELGESEL GÖSTERİMİ VE SÖYLEŞİ

Etkinlikler kapsamında, ‘Yeşil Çamdan Kadın Temsiller’, ‘HPV Farkındalık Atölyesi’, ‘Kadına Yönelik Şiddet ve Mücadele Mekanizmaları’, ‘Feminist Öz Savunma’, ‘Beden Hakkı’, ‘Flört Şiddeti’, ‘Feminist Bir Yaşam Sürmek’, ‘Queer Mizah’ başlıklı atölyelerin yanı sıra, ‘Devrimde Kübalı Kadınlar’ , ‘Benim Çocuğum’ ve ‘Utanç’ filmlerinin gösterimi de düzenlenecek. ‘Cinsel İstismara Karşı Çocuğu Susmaması için Güçlendir’, ‘Çocuk İstismarına Çocuk Kitapları Üzerinden Bakmak’, ‘Kadınların Yazı Odası’ başlıklı söyleşilerin de yer alacağı etkinlikler, Zübeyde Hanım, 100. Yıl, Esat, Maltepe, Bademlidere, Cebeci, Emek, Mürsel Uluç, Sokullu, Bayraktar, Birlik ve Çiğdem Çankaya Evlerinin yanı sıra Çankaya Belediyesi Mali Hizmetler Toplantı Salonu ile Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde ücretsiz olarak gerçekleşecek.

Çankaya Belediyesi Kadın Danışma ve Kadın Sığınma evi işleyişinin de aktarılacağı programın ayrıntılı bilgisi www.cankaya.bel.tr adresli internet sitesinde yer alıyor.

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