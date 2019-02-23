Çankaya ve Frankfurt Belediyelerinden ortak proje

ANKARA, () - ÇANKAYA Belediyesi ve Frankfurt Belediyesi'nin ortaklaşa gerçekleştireceği 'Kadınları Güçlendirerek Dirençli Kentler Oluşturma Projesi'nin ilk toplantısı, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen başkanlığında yapıldı.

Çankaya Belediyesi'nin 'Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı' kapsamında, 179 öneri arasından seçilen 23 projeden biri olan 'Kadınları Güçlendirerek Dirençli Kentler Oluşturma Projesi' için ilk adım atıldı. Proje kapsamında, Frankfurt Belediyesi'nin kadın odaklı iklim çalışmaları uyarlanarak, Çankaya Belediyesi'nin uzmanları ve ilgili sivil toplum örgütlerinin işbirliği ile yerelde katılımcı bir iklim politikasının ilk adımları atılacak. Frankfurt’un yanı sıra Doğa Koruma Vakfı ve Kadın Muhtarlar Derneği gibi yerelde güçlü ve öncü çalışmaları olan sivil toplum örgütleri de proje ortakları olarak faaliyetlere katılacak. Dış İlişkiler Müdürlüğü’nün koordinasyonunda iklim ve kadın konularında çalışan personel tarafından yürütülecek projede, cinsiyete duyarlı bir iklim eylemi için farkındalık yaratmak ve katılımcıların toplumsal cinsiyet eşitliğini iklim politikalarına ve projelere dâhil etme kapasitesini geliştirmek hedefleniyor. Bunun yanında yerel politika yapıcıları ile kadın kuruluşları ve gruplarının temsilcileri arasında bir politika diyalogu ve bilgi alışverişi yapılması öngörülüyor.

Kadın ve çevre sorunlarına yönelik farkındalığı artırmayı hedefleyen proje, ‘iklim dostu kadınlar’ eliyle daha sağlıklı ve yaşanabilir bir Çankaya yaratmayı planlıyor.

‘ÖNEMLİ BİR PROJEYE BAŞLIYORUZ’

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen projenin öncelikle ‘çevre’ ve ‘kadın’ bileşenlerinden oluşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Sosyal ve teknik boyutları olan, kent yaşamı için son derece önemli bir projeye başlıyoruz. Bu nedenle heyecanlıyız, projenin yurtdışı ortağı Frankfurt Belediyesi ile işbirliği içinde çalışarak, karşılıklı bilgi ve deneyimlerimizi paylaşacağız” dedi.

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