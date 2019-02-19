Çankaya'nın iki parkına ödül

ANKARA, () - ÇANKAYA Belediyesi, İsmet İnönü ve Zafer Parkları için Türkiye’nin en prestijli ödülü kabul edilen 'Plant Ödülü'ne layık görüldü.

Çankaya’nın son dönemde hayata geçirdiği büyük projeler arasında yer alan İsmet İnönü Parkı ve Zafer Parkı, Plant Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi tarafından sektörün en prestijli ödülünün verildiği 2017-2018 yarışmasında dereceye girdi. 15-16 Şubat 2019 tarihinde ‘Plant Ödülleri’ seçici ve danışma kurulu üyelerinin 138 başvuru arasından yaptığı değerlendirmeye göre, İsmet İnönü ve Zafer Parkı ‘Kamusal Alan Ödülleri’ kategorisinde ‘Park ve Rekreasyon Alanları Uygulama Ödülü’ne layık görüldü. Çankaya Belediyesi ödülünü, 1 Mart'ta İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecek törende alacak.

İki büyük projenin ödüle değer görülmesini memnuniyetle karşıladığını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Halkımızın isteklerine göre tasarlayıp hayata geçirdiğimiz projelerimizin ödüle değer bulunmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Bundan sonra da çalışmaya ve yeni projeleri birbiri ardına hizmete sunmaya devam edeceğiz çünkü halkımızın mutluluğu bizim için her şeyden değerli” dedi.

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