Canik’te fidanlar toprakla buluştu

SAMSUN,() - CANİK Belediyesi ile Tekkeköy İlk ve Ortaokulu öğrencileri çevre etkinliğinde buluştu. Sarıbıyık Mahallesi’nde fidan diken öğrenciler, çevre eğitimini yerinde alırken, doğanın gelişimine de katkı sağladı.

Tekkeköy İlk ve Ortaokulu öğrencileri, Sarıbıyık Mahallesi'nde Canik Belediyesi tarafından gösterilen alana fidan dikti. Canik Belediye Başkan Yardımcısı Alican Usta ile Çevre Mühendisi Fatma Cantürk ve okul idarecilerinin de yer aldığı etkinlikte 120 öğrenci 120 fidan dikti. Çocukların çevre bilincinin gelişmesi amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler doğa ile iç içe farklı bir çevre eğitimi almanın mutluluğunu yaşadı.

EKOLOJİK DÖNÜŞÜM

Öğrencileri çevre için faydalı bir etkinliğe imza attıkları için tebrik eden Başkan Yardımcısı Alican Usta, "Canik Belediyesi olarak şehrimizin dönüşümünün yanısıra ekolojik dönüşüme de önem veriyoruz. Çevreye duyarlı yaklaşımla gelecek nesillere yaşanabilir, daha güzel bir şehir bırakmanın gayreti içerisindeyiz. Bu manada çocuk ve gençlerimizin çevre bilinciyle yetişmesini önemsiyoruz. Bu tür çevre eğitimi içeren etkinlikler gençlerimizin doğayı sevmesi, koruması açısından büyük önem taşıyor" dedi.

YAŞANABİLİR ÇEVRE

Çevrenin korunmasının dünyanın geleceği adına önemine de işaret eden Usta, "Bizlerin tek derdi, bu yaşadığımız çevre ve şehri daha temiz, daha yaşanabilir hale getirmek. Ormanlar aynı zamanda çeşitli ekolojik faydalarının yanısıra erozyonun önlenmesinde oldukça etkili. Bu yönden bu tür ormanların artırılmasında fayda görüyorum. Ben tekrar burada fidan diken, bu doğanın gelişimine ve çevrenin korunmasına katkı sağlayan öğrencilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Çevre Mühendisi Fatma Cantürk de, belediye olarak bu tür çevre etkinliklerini bundan sonra da düzenleyeceklerini söyledi.

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