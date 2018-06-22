Canik'ten kadınlara yeni armağan

SAMSUN,() - CANİK Belediyesi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'ın katılımıyla açtığı "Hanımeli Mutfağı" ile kadınlara yeni bir pencere açtı.

Canik Belediyesi kadınlara yatırım yapmaya devam ediyor. Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde tamamlanan ve tamamen kadınların çalışacağı Hanımeli Mutfağı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'ın katılımıyla düzenlenen törenle hizmete açıldı. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği açılışta Başkan Genç, üretim mutfağını kadınlara armağan ederken, Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Canik Belediyesi'nin kadın ve çocuk dostu bir belediye olduğuna vurgu yaptı.

KADINI DESTEKLEYEN YATIRIM

Açılışta konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Hanımeli Mutfağı'nın çok anlamlı bir yanı var. Kadınların evin dışına çıkmasını, sosyalleşmesini ve gelir kazanmasını destekleyen bir yatırım. Canik Belediyesi, yaptığı bütün yatırımlarla kadın ve çocuk dostu bir belediye olduğunu göstermiştir. Eski Türkiye'de kadınlar bir seçim yapmak zorundaydı. Ya evinin kadını ya da iş kadını olacaktı. Ama bugün kadınlarımızı tercih yapma zorunda bırakmayan bir anlayış var. Bütün alanlarda kadının desteklendiği uygulamalara şahit oluyoruz" dedi.

BİLGİN İÇİN DESTEK İSTEDİ

Kadınlar bu ülkenin kaderine tarih boyunca damgasını vurduğuna dikkat çekerek, "Kadınlar, Bir tarih yazmaya daha var mısınız?" diye soran Karaaslan'a, açılışa kadınlar hem birlikte "evet" yanıtını verdi. Karaaslan, "Türkiye'nin geleceği kadınların elinde. Kadınlar onay vermişse bu iş bitmiştir. Kadınların iş hayatında, yönetimde artık figüran olmadığı, başrol oyuncusu olarak sahalarda olduğu bir dönemde, sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği değerle birlikte onun açtığı bu yolda yürümeye ve bu değerleri yükseltmeye devam edeceğiz. Canik'in içinde yetişmiş bir kadın adayımız daha var. Ben Canikli kardeşlerimden Elif Coşkun Bilgin'den de desteklerini esirgememesini istiyorum" diye konuştu.

CANİK REKOR KIRACAK

Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'ne de değinen Karaaslan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdelediği yatırımların neredeyse çoğu C

anik sınırları içinde olacak. Son 16 yılda şehrimizde çok önemli projeler gerçekleşti. Önümüzdeki dönemde de nice projeler hayata geçecek. Biz bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Samsun için çalışmaya, bu güzel ülkemizin geleceği için omuz omuza yürümeye varız. Seçime çok kısa bir süre kaldı. Ülkemizin kaderini, geleceğini belirleyeceğimiz, 24 Haziran seçimleri milletimiz, devletimiz, bayrağımız, vatanımız için hayırlar getirsin. İnanıyorum ki Canik bir rekor kıracak. Durmak yok yola devam" şeklinde konuştu.

KADINA DUYARLI BELEDİYE

Konuşmasında bugüne kadar kadınlara yönelik çok önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerine işaret eden Canik Belediye Başkanı Osman Genç de, "Kadını ihmal eden geleceği ihmal eder. Büyük ailenin çekirdeğini oluşturan ailenin temeli kadındır. Çocuklarımızı yetiştiren annelerdir. Bu nedenle Canik Belediyesi olarak kadına duyarlı bir belediyeyiz. Aslında sadece kadına değil, çevreye, çocuklara, hayvanlara, her canlıya duyarlı bir belediyeyiz. Bunu sadece slogan olarak söyleyen değil, uygulayan bir belediyeyiz" ifadelerini kullandı.

ÖNEMLİ YATIRIMLAR YAPILACAK

Kadınlar bugüne kadar ihmal edilen yönlerini gidermek için çalıştıklarını ve bunu da başardıklarını belirten Başkan Genç, "Bugüne kadar ilçemizin farklı yerlerinde 13 hanım konağı açtık. Kadınlar için sosyal ve kültürel faaliyetlerin yanında ticari gelir elde edecekleri mekanlar yapıyoruz. Mesela aşçılık eğitimleri düzenliyoruz. Hanımeli mutfağı da kadınlarımıza yeni bir pencere açacaktır" dedi. Başkan Genç, önümüzdeki dönemde, merkezi Canik'te olacak ve şehre önemli katkı sağlayacak ikinci üniversite, şehir

hastanesi, Canik-Asarcık yolu ile Millet Bahçesi gibi yatırımların da yapılacağını dile getirerek, Caniklilerden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti için destek istedi.

CANİKLİ KADINLAR ÇOK ŞANSLI

AK Parti Canik İlçe Başkanı Ercan Eler de, şunları söyledi: "Bu proje bölgemiz için çok önemli bir proje. Kadınlarımızın kurslardan sertifikalarını aldıktan sonra ürettikleri ürünleri satmaları. ev ekonomilerine kazanç sağlamaları, sosyal ve kültürel faaliyetler yapmaları için çok faydalı olacağına inanıyorum." AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Rabia Bay Keser ise, Canikli kadınların çok şanslı olduğunu belirterek, Başkan Osman Genç'in kadınları önemsediğini yaptığı yatırımlarla gösterdiğini söyledi.

AÇILIŞI YAPILDI

Konuşmaların ardından Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan ve Başkan Genç, diğer protokol üyeleri ile birlikte tamamen kadınların çalışacağı ve ürettikleri ürünleri satacağı Hanımeli Mutfağı'nın açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından Karaaslan, Keser ile Genç ile eşi Nimet Genç, önlük giyerek, kadınların yaptığı ilk börekleri fırından çıkardı. Açılışa Karaaslan ile birlikte Başkan Osman Genç, eşi Nimet Genç, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Rabia Bay Keser, AK Parti İlçe Başkanı Ercan Eler, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülay Korucu, Başkan Yardımcısı Alican Usta katıldı.

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