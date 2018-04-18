Canik'ten Afrin'e proje desteği

SAMSUN,() - DÜNYANIN pek çok yerinde mazlumlar için ürettiği projelerle dikkat çeken Canik Belediyesi, şimdi de Afrin'de savaş mağduru kadınlar için "Bez Bebek Üretim Atölyesi" kurdu. Afrin'e giden Başkan Osman Genç, hem projeyi inceledi hem de ilçe halkıyla buluştu.

Bangladeş, Çad, Somali, Filistin, Suriye, Azerbaycan, Bosna-Hersek gibi dünyanın pek çok noktasında mazlumlar için projeler üreten Canik Belediyesi, Türk Ordusu'nun ÖSO ile birlikte teröristlerden kurtardığı Afrin halkının da elinden tuttu. Canik Belediyesi, ilçede yaşayan muhacirler için uyguladığı 'Bez Bebek Üretim Projesi'ni Afrin'de de hayata geçirdi. Afrin'e giden Başkan Genç, orada terör mağduru kadın ve çocuklarla buluştu, bez bebek üretim projesini inceledi.

BEZ BEBEK ÜRETİM ATÖLYESİ

İlçede bulunan Suriye, Irak ve Afgan mültecilerin eğitim, sosyal, kültürel ve ekonomik uyumlarını sağlamak amacıyla bir çok projeye imza atan Canik Belediyesi tarafından, savaş mağduru muhacirlerin sosyal uyumlarını sağlamak ve ekonomik gelişimlerini sağlamak için ilçede kurulan 'Bez Bebek Üretim Atölyesi'nin bir örneği de Afrin'de kuruldu. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi gören kadınlara yönelik açılan kursta ilk etapta 20 Afrinli kadın eğitim aldı.

AFRİN HALKIYLA BULUŞTU

Dış İlişkiler Birimi Müdürü Ali Kemal Tural ve İHH İnsanı Yardım Vakfı yetkilileri ile bez bebek atölyesinin açıldığı Afrin'e giden Başkan Osman Genç, burada hem projeyi inceledi hem de savaş mağduru kadın ve çocuklarla biraraya geldi. Önce kurs merkezini ziyaret ederek bez bebek üretimi gerçekleştiren kadınların çalışmalarını inceleyen Başkan Genç, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi gören kadınlarla sohbet etti, ardından aynı hastanede bulunan savaş mağduru çocuklarla buluştu ve onlara çeşitli hediyeler verdi.

AYNI COĞRAFYANIN İNSANIYIZ

Suriye halkıyla aynı coğrafyayı, aynı değerleri taşıyan insanlar olduklarını belirten Başkan Genç, "Daha önce Halep'te kardeşlerimizin yanında olmuştuk. Ayrıca Suriyeli kardeşlerimizin yaşadığı kampları ziyaret etmiştik. Yine daha önce iki sefer yardım tırlarıyla Suriye'ye gıda yardımında bulunmuştuk. Bugün de bir kez daha Suriye'deyiz. Bizim ortak bir tarihimiz var. Aynı coğrafyanın insanlarıyız. Bizim dinimiz, bizim medeniyetimiz mazluma yardıma koşmayı gerektirir. Bu inançla sadece Suriye'de değil, Canik Belediyesi olarak dünyanın pek çok yerinde bulunuyoruz" dedi.

GELİR ELDE EDECEKLER

Daha önce Bangladeş, Azerbaycan, Filistin, Bosna-Hersek gibi ülkelerde projeler ürettiklerini ve mazlumların sesini dünyaya duyurmayı amaçladıklarını ifade eden Başkan Genç, "Tekrar Suriye'ye gelerek Afrin'de hem kahraman askerlerimizin hem de Afrinli kardeşlerimizin yanında olmak, yalnız olmadıklarını hissettirmek istedik. Canik Belediyesi olarak ilçemizde yaşayan muhacir kadınlarımızın sosyal uyumlarını sağlamak ve ekonomik gelişimlerini

sağlamak kurduğumuz bez bebek üretim atölyesini şimdi Afrin'de kurduk. İnşallah buradaki kadınlarımız ürettikleri bez bebekleri satarak ekonomik gelir elde edecekler" diye konuştu.

HER ZAMAN YANLARINDAYIZ

Proje kapsamında ilk etapta 20 Afrinli kadının eğitim aldığını ve bu sayının ileriki dönemlerde daha da artacağını dile getiren Başkan Genç, "Türk halkı olarak her zaman Suriyeli kardeşlerimizin yanında olduğumuzun bilinmesini istiyorum. Temennimiz odur ki, kardeşlerimiz bir an önce ata topraklarına, evlerine dönsün. Bu yönde sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye, burada huzuru yeniden sağlamak için var gücüyle çalışmaktadır. Daha önce Fırat Kalkanı ile sağlanan başarı, şimdi de Afrin'de tekrarlanmıştır. Ben buradan kahraman askerlerimizi bir kez daha kutluyor, başarılarının daim olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

AFRİN HALKINDAN TEŞEKKÜR

Başkan Osman Genç, Afrin ziyareti kapsamında buradaki ilçe halkıyla biraraya gelerek sohbet etti. Başkan Genç'e yakın ilgi gösteren Afrin halkı, "Bizlerin yanında olan Türkiye'ye ve türk halkına çok teşekkür ediyoruz. Bizlere ülkenizde çok güzel ensarlık yapıyorsunuz. Burada başlatılan bez bebek üretimi, savaştan etkilenen kadınları yeniden hayata döndürmek için çok önemli bir proje. Sadece onları değil, ailelerini de olumlu etkiliyor. Bu projeyi hayata geçiren Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Genç, Afrin merkezinde İHH İnsani Yardım Vakfı’nın Mobil Aşevinde sıcak yemek dağıtımına katılırken, Kefer Cenne’de Jandarma Özel Harekat Bölgesinde özel harekat askerleriyle görüştü.