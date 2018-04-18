Canik'te 'Şehir ve İnsan' masaya yatırılacak

SAMSUN,() - NİSAN'da iki büyük sempozyuma ev sahipliği yapan Canik Belediyesi, bu hafta ise Şehir ve İnsan'ı masaya yatırıyor. 3. Bin Yılda İnsan başlığı altında Cuma günü başlayacak olan şehir ve İnsan konulu konferanslarda akademisyenler Canik'te buluşacak.

Daha önce "3. Bin Yılda İnsan" temasıyla Nisan ayındaki etkinlikler kapsamında düzenlenen "Medeniyetler Merkezi ve Büyük Güçlerin Hedefi Ortadoğu" konulu 9. Uluslararası Canik Sempozyumu ile "Hedefe Doğru İnsan" konulu 10. Uluslararası Canik Sempozyumu'nu başarıyla gerçekleştiren Canik Belediyesi, üçüncü haftayı ise "Şehir ve İnsan" konusuna ayırdı. 20 Nisan Cuma günü Canik Kültür Merkezi'nde başlayacak olan ve bir çok akademisyenin katılacağı "Şehir ve İnsan" konulu konferans-paneller dizisi, 21 Nisan Cumartesi günü sona erecek.

BİLGİ ŞEHİRLE BULUŞUYOR

Belediye olarak insan temelli projeler ürettiklerini ve yatırım yaptıklarını belirten Canik Belediye Başkanı Osman Genç, "Yeni bin yılda en önemli sermaye bilgidir. Dolayısıyla 3. Bin Yılda İnsan başlığını seçtiğimiz bu ayki sempozyumlarımızda temel amacımız dünyanın her yerinde üretilen bilgiyi şehrimizle buluşturmaktır. Bu amaçla başta insan olmak üzere hem yaşadığımız coğrafya olan Ortadoğu hem de insanın hedefleri konularında çok önemli bilgiler edindik. Nisan ayındaki son etkinliğimizde ise yine insan için bilim insanlarımız biraraya gelecek" dedi.

CUMA GÜNÜ BAŞLIYOR

Şehir ve insanın ayrılmaz bir bütün olduğunu dile getiren Başkan Genç, "Bizim ana gayemiz şehre göre insan değil, insana göre şehir ortaya koymaktır. Dolayısıyla insanın şehirden beklentilerini, ihtiyaçlarını belirlemek için bu tür bilimsel çalışmalar önem taşımaktır. Yerel bir yönetim olarak bilim insanlarımızın ortaya koyduğu değerli bilgileri değerlendiriyoruz. Bununla da kalmayıp, bu bilgileri kitaplaştırarak insanlığın ve diğer yöneticilerin istifadesine sunuyoruz. Cuma günü başlayacak ve iki gün sürecek konferans ve panellerimizi de bu yönde önemsiyoruz. Tüm Samsunlu hemşehrilerimi Cuma günü saat 10.00'da Canik Kültür Merkezi'nde başlayacak Şehir ve İnsan konulu konferansımıza davet ediyorum" dedi.