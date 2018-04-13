Canik'te 'Hedefe Doğru İnsan' konulu sempozyum

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, () - SAMSUN'un Canik Belediyesi tarafından 'Hedefe Doğru İnsan' konulu 10'uncu Uluslararası Canik Sempozyumu düzenlenen açılış töreni ile başladı. Canik Belediye Başkanı Osman Genç, "Bilginin iktidar olduğu 3'üncü bin yılda insanı mutlu kılmanın yollarını mutlaka bulmak zorundayız" dedi.

Canik Belediyesi tarafından Nisan ayında '3'üncü bin yılda insan' başlığı altında düzenlenen sempozyumlar serisinin ikincisi olan 'Hedefe Doğru İnsan' konulu 10'uncu Uluslararası Canik Sempozyumu başladı. Canik Kültür Merkezi'nde düzenlenen sempozyumun açılış törenine Belediye Başkanı Osman Genç, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Başkanı Doç. Dr. Cengiz Şahin, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Burada konuşma yapan Başkan Genç, "3'üncü bin yıl farklı bir dünyanın resmini karşımıza koyuyor. Akıllı makineler, yapay zeka, dijital ortamlar gibi bir çok gelişim insanlığı etkiliyor. Bu durum karşısında insan olarak biz ne olacağız? İnsanlık nereye gidecek? Gelişim ve değişimi seyredecek miyiz? Yoksa gelişim ve dönüşümü yönlendiren biz mi olacağız? Bu noktada üniversitedeki bilgiyi halkla buluşturamıyorsanız bir kıymeti yoktur. Bilgiyi mutlaka şehirle ve insanla buluşturmalıyız. Onun için bu sempozyumları düzenliyoruz. Bilginin iktidar olduğu 3'üncü bin yılda insanı mutlu kılmanın yollarını mutlaka bulmak zorundayız. Bu düşünceyle geçen yıl ilkini gerçekleştirerek Hedefe Doğru İnsanı merkezimize koyduk" diye konuştu.

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Başkanı Doç.Dr. Cengiz Şahin ise konuşmasında insan psikolojisi denildiğinde Amerika ve Avrupa'nın akla geldiğini söyleyerek "Aslında Türk tarihine baktığımızda insan psikolojisini iyileştirmeye yönelik çalışmaların Avrupa ve Amerika'dan çok daha önce olduğunu söyleyebilirim. Türkiye'de psikoloji eğitim sistemine 1950'li yıllarda girdi. Yıl 2018. 1950' ye geriye doğru dönüyoruz. Çıkan yasa taslaklarından rahatsızız. Bugün rehber öğretmen olarak sıkıştırılmış bir alanı temsil etmeye zorlanıyoruz. Bugün dünya büyüyor, Türkiye büyüyor, insanların ihtiyaçları farklılaşıyor, yeni meslekler gelişiyor, dünya da gelişiyor, ama Türkiye'de bu gelişmiyor. Türkiye'de insanların kurumların alt dallara ihtiyacı var. Ancak sesimizi duyan yok. Biz PDR olarak bölüm olmak, alt dalları açarak insanlara hizmet vermek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından 'Hedefe doğru insan' sempozyumunun ilk oturumu gerçekleştirildi. 15 Nisan'a kadar devam edecek sempozyumda Türkiye'deki ve yurt dışındaki üniversitelerden gelen çeşitli akademisyenler ve uzmanların düzenlenen oturumlarda çeşitli sunumlar yapacağı belirtildi.

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