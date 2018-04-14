Canik'te Futbol Akademisi açıldı

SAMSUN,() - CANİK Belediyesi tarafından sağlıklı bir gençlik için Atatürk Mahallesi'nde yapılan Futbol Akademisi Şehit Halil İbrahim Yıldırım Halı Saha Tesisi, düzenlenen törenle açıldı. Başkan Genç, "İnsanların mutlu olacağı projeler üretiyoruz. Hedefimiz, yerli ve milli değerlerine bağlı bir gençlik" dedi.

Canik Belediyesi sağlıklı nesiller için spora yatırım yapmaya devam ediyor. Samsun Canik Belediyespor bünyesinde çeşitli dallarda 3 bine yakın sporcusu bulunan Canik Belediyesi, Samsunspor'a genç oyuncular kazandırmak ve gençleri spora teşvik etmek amacıyla Atatürk Mahallesi'nde bir de Futbol Akademisi kurdu. Bünyesinde 300 sporcusu bulunan Futbol Akademisi kapsamında yapılan Şehit Halil İbrahim Yıldırım Halı Saha Tesisi, düzenlenen törenle açıldı.

GELECEĞE YATIRIM

Açılış töreninde konuşan Başkan Osman Genç, spora yaptıkları yatırımları geleceğe yatırım olarak gördüklerini belirtti. Canik'in artık sporda marka olduğunu ifade eden Başkan Genç, "Bugüne kadar bir çok noktada spor tesisleri ve merkezleri yaptık. Başta Hasan Doğan Spor ve Eğitim Merkezi olmak üzere Gaziosmanpaşa Mahallesindeki Şehit Mutlu Can Kılıç Hala Saha Tesisi ve diğer mahallelerimizde kurduğumuz spor tesislerimiz gençlerimizin hizmetindedir. Şimdi ise Atatürk Mahallemizde önemli bir spor tesisini daha kazandırmış olmanın onurunu yaşıyoruz" dedi.

GELECEĞİN YILDIZLARI YETİŞECEK

Atatürk Mahallesi'nde kurulan Futbol Akademisi'nde önemli yıldızların yetişeceğine inandığını dile getiren Başkan Genç, "Gençlerimiz burada akademik düzeyde futbol eğitimi alacaklar. Kadın basketbol takımımızın şehrimizi Süper Lig'de temsil etmesinin yanında, bu şehrin markası olan Samsunspor'a da oyuncu yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca bu sayede gençlerimiz de hem sokaklardan kurtulacak hem de spor yaparak sağlıklı fiziğe sahip olacaklar. Yani gençlerimizi mili ve manevi değerlerimizle yetiştirirken, fiziki gelişimlerine de katkı sağlıyoruz" diye konuştu.

TESİSLER GENÇLERE AÇIK

Ailelere de seslenen Başkan Genç, "İlçemizin bir çok noktasında spor tesislerimiz ve merkezlerimiz var. yakında inşallah Hacıismail ve Yavuzselim'e hizmet verecek halı saha ile Teknepınar'daki halı saha tesisini de açacağız. Gençlerimiz, sporun her dalında kendilerini geliştirme imkanına sahip. Ailelerden isteğimiz, çocuklarını sporun hangi dalında olursa olsun mutlaka en az bir spor dalıyla ilgilenmelerine teşvik etmeleridir. Bütün spor tesislerimizin kapıları gençlerimize açıktır. Bunun haricinde tiyatro okulumuz, müzik okullarımız, gençlik merkezlerimiz var" şeklinde konuştu.

YERLİ VE MİLLİ BİR GENÇLİK

İçinde insanların mutlu olacağı projeler ürettiklerine vurgu yapan Başkan Genç, "Belediye sadece yol, bina yapmaz. Bugün bilişimin zirvede olduğu, bilginin en etkili silah olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Bilgi üretemeyen toplumun başarılı olma şansı yoktur. Bilgi çağını doğru okumak zorundayız. Dolayısıyla bilgi çağında sağlıklı, bilgili, donanımlı bir gençlik için eğitim, kültür, spor tesisleri yapıyoruz. Aynı yatırımları kırsal mahallelerimize de yapıyoruz. Mesele şehrin insanlarıyla birlikte sürdürülebilir gelişimini sağlamak. Bunları yapmaya devam edeceğiz. Medeniyet değerlerimize bağlı yerli ve milli bir gençlik için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

DEĞERLİ BİR YATIRIM

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Şener Aydın da, "Samsun ve Türk futboluna değerli bir yatırım yapan sayın başkanımıza teşekkür ediyorum. Çocuklarımız eskiden mahalle aralarında oynuyordu, şimdi böyle imkanlara kavuştu. Böyle tesisler kolay kolay hiç bir yerde yok. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Başkanı Hakkı Bayrak ise, şunları söyledi: “Önemli olan çocuklarımıza hizmet etmek, sağlıklı bireyler yetiştirmek. Bu da böyle güzel tesisler açmakla mümkün oluyor. Bu nedenle Samsunsporumuza ve şehrimize hizmet ettiği için sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum."

AÇILIŞI YAPILDI

Daha sonra Atatürk Mahallesi Muhtarı Lütfi Tercanlı ve gençler, mahallelerine yapılan yatırımlar nedeniyle teşekkür ettikleri Başkan Genç'e plaket verdi. Ardından Başkan Genç, beraberindekilerle birlikte Futbol Akademisi Şehit Halil İbrahim Yıldırım Halı Saha Tesisi'ni açarak hizmete soktu. Halı saha ve futbol akademisini de gezen Başkan Genç, mahalle gençlerinin ilgisiyle karşılaştı. Açılışa Başkan Genç’in yanısıra AK Parti Canik İlçe Başkanı Ercan Eler, AK Parti Canik İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülay Korucu, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Şener Aydın, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Başkanı Hakkı Bayrak, Samsunspor’un İmparator lakaplı eski oyuncusu Celil sağır, Kültür ve Sosyal İşler Birimi Müdürü Hamza Aydın, muhtarlar ve sporcular katıldı.

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