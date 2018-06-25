Canik'te Erdoğan coşkusu

SAMSUN, () – SAMSUN’un Canik ilçesinde Cumhur İttifakı'na çıkan oy oranı sonrasında Adnan Menderes Demokrasi Meydanı'nda kutlama yapıldı. Canik Belediye Başkanı Osman Genç, “Durmak yok, yola devam" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 52,5 oy oranıyla yeni hükümet sisteminin ilk Cumhurbaşkanı seçilmesi Canik ilçesinde coşkuyla kutlandı. Canik Belediye Başkanı Osman Genç ve AK Parti Canik İlçe Başkanı Ercan Eler ile teşkilat mensupları ve vatandaşlar Adnan Menderes Demokrasi Meydanı'nda gecenin geç saatlerine kutlama yaptı. Seçim sonuçlarının Samsun'a, ülkeye ve millete hayırlı olmasını dileyen Başkan Genç, "Türkiye Cumhuriyetinin ilk Başkanı Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik ediyor, muvaffakiyetler diliyorum. Türkiye çok önemli bir demokrasi dersi vermiştir. Ben buradan yüzde daha önce yüzde 72 olan oy oranını yüzde 77'ye çıkaran Canikli hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Canik halkı bir kez daha istikrardan yana olduğunu çok güçlü bir destekle göstermiştir" dedi.

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