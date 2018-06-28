Canik'te durmak yok, çalışmaya devam

SAMSUN,() - AK Parti İlçe Teşkilatı'nın toplantısına katılan Canik Belediye Başkanı Osman Genç, "Canik'te örnek belediye-teşkilat uyumuyla yine rekor kırdık. Durmak yok çalışmaya devam" dedi.

Canik Belediye Başkanı Osman Genç, AK Parti İlçe Teşkilatı'nın yönetim kurulu toplantısına katıldı. Ak Part Samsun İl Yönetim Kurulu üyesi Canik İlçe Koordinatörü Kevser Turanoğlu, İlçe Başkanı Ercan Eler, İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülay Korucu ile İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Kansız'ın da yer aldığı toplantıda, yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen ve sohbet eden Başkan Genç, belediye ve teşkilat olarak bu zamana kadar ortaya koydukları uyumlu çalışmayı 24 Haziran öncesinde de gösterdiklerini belirterek, Canik'te yakalanan başarının bu uyumlu çalışmanın sonucu olduğunu söyledi.

GECE-GÜNDÜZ ÇALIŞTIK

Canik'in 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nde Karadeniz'de merkez ilçeler arasında yüzde 76 oy oranı ile birinci olduğunu hatırlatan Başkan Genç, "24 Haziran seçim sürecinde gece gündüz birlikte çalıştığımız AK Parti Canik İlçe Başkanımız Ercan Eler ve yönetimini, teşkilat mensuplarımızı, mahalle temsilcilerimizi üstün gayretlerinden dolayı tebrik ediyorum. Canik olarak yüzde 76 ile sayın Cumhurbaşkanımıza büyük destek verdik. Şüphesiz ki bu oy oranını almamızda teşkilatımızın yaptığı programlar ve birebir temaslar çok önemliydi. Bu gayret, bu emek bizi yine Karadeniz’in merkez ilçelerdeki en yüksek oyu veren ilçe yaptı. Durmak yok çalışmaya devam" dedi.

TÜRKİYE DAHA HIZLI KALKINACAK

Yeni sistemle birlikte Türkiye'nin kalkınmasının daha hızlı olacağına dikkat çeken Başkan Genç, "İnanıyorum ki Türkiye artık her alanda çok hızlı kalkınacaktır. Ancak Türkiye'nin hedeflerinin gerçekleşmesinde şehirlerin rolü de çok önemli. Türkiye'nin büyümesi ve gelişmesi şehirlerimize bağlıdır. Şehirleri kalkındıracak olan ise yerel yönetimlerdir. Bu bakımdan, şehirlerin yarıştığı günümüzde şehrimizi daha yukarılara taşımak için çalışıyoruz. Eğitimden kültüre, turizmden modern yaşam alanlarına kadar bir çok alanda yaptığımız yatırımlar şehrimizin gelişimine katkı sağlıyor" diye konuştu.

YATIRIMLAR BAŞARIDA ETKİLİ OLDU

Yönetim Kurulu toplantısında kendilerini yalnız bırakmayan Başkan Osman Genç'e teşekkür eden AK Parti Canik İlçe Başkanı Ercan Eler de, ilçelerinde yakalanan başarıdan dolayı yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. Eler, "İlçemizde yakalanan bu başarıda elbette sayın Başkanımız Osman Genç'in sahada çalışmasının yanında 14 yılda yaptığı yatırımlarla ilçemizi getirdiği nokta da çok önem taşıyor. AK Parti belediyeciliğine örnek gösterilen başkanımızın yaptığı çalışmalar ve şehrimize kazandırdığı yatırımlar halkımızın takdirini kazanıyor. Bundan sonra da teşkilat-belediye olarak uyumlu bir şekilde çalışmayı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

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