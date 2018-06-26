Canik Karadeniz'de birinci

SAMSUN,() - CUMHURBAŞKANLIĞI Hükümet Sistemi'ne 16 Nisan 2017'de yüzde 73 oy oranıyla Karadeniz'de merkez ilçeler arasında en yüksek desteği veren Canik, 24 Haziran'da da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini üç puan artırarak, yüzde 76'yla merkezde birinci oldu. Başkan Osman Genç, Canik halkına teşekkür etti.

Geçtiğimiz pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhur İttifakı'na Karadeniz'deki illerin merkez ilçeleri arasında en yüksek desteği Canik halkı verdi. 16 Nisan 2017'de yüzde 73'lük oy oranıyla merkez ilçeler arasında birinci olan Canik, 24 Haziran'da da Cumhur İttifakı'na üç puanlık artışla yüzde 76 destek verdi. AK Parti'nin yüzde 59 oy oranı yakaladığı Canik'te en büyük oran ise yüzde 92,75 ile Roman vatandaşların yaşadığı 200 Evler Mahallesi'nde yakalandı.

EN ÇOK OY 200 EVLER'DEN

Canik halkına Cumhur İttifakı'na ve AK Parti'ye verdikleri önemli destekten dolayı teşekkür eden Canik Belediye Başkanı Osman Genç, "Cumhurbaşkanımıza yüzde 76, partimize yüzde ise 59 ile destek vererek Karadeniz merkez ilçeler arasında birinci olan Canik ilçemizin güzel insanlarını ve emektar teşkilatımızı tebrik ediyorum. Yüzde 92.75 ile Cumhurbaşkanımızı bağrına basan 200 Evler Mahallesindeki Roman kardeşlerime ayrıca teşekkür ediyorum. Bu başarı hepimizin" dedi.

ONBİNLERCE KİŞİYLE GÖRÜŞÜLDÜ

Yoğun bir seçim dönemi geçirdiklerini belirten Başkan Genç, "24 Haziran öncesi her mahallemizde programlar düzenleyerek vatandaşlarımızla bir araya geldik. Bu programlarımızda yaklaşık 30 bin kişiyle yüz yüze görüşme fırsatımız oldu. Programlarımızı sosyal medya üzerinden canlı yayınlayarak yüzbinlerce kişiye eriştik. Vatandaşlarımıza dokunan programlarda, etkinliklerde, ev toplantılarında, çay ocağı ve kahvehane toplantılarında, esnaf ziyaretlerinde, açılışlarda Cumhur İttifakı'na neden destek vermeleri gerektiğini anlattık. Ve tüm bu çalışmalarımız sonucunda yüzde 76 oy aldık. Aziz vatandaşlarımıza, tüm teşkilatımıza bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

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