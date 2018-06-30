Canik, dünyanın gençlerini Samsun'da buluşturuyor

SAMSUN,() - CANİK Belediyesi'nin desteğiyle Baruthane Ortaokulu tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında 5-15 Temmuz tarihleri arasında Samsun'da düzenlenecek Uluslararası Dil Kampı'na Romanya, İtalya, Danimarka, Ukrayna, İspanya ve Meksika'dan gençler katılacak.

Eğitime yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Canik Belediyesi, şimdi de dünyanın farklı ülkesinden gençleri Samsun'da buluşturuyor. Baruthane Ortaokulu'nun proje ortağı olan Canik Belediyesi'nin desteğiyle 5-15 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek "Uluslararası Dil Kampı Türkiye" kapsamında Romanya, İtalya, Danimarka, Ukrayna, İspanya ve Meksikalı gençler 10 gün boyunca Samsun'da Türk Kızılayı Kurupelit Kampı'nda bulunacak.

'GENÇLİK BİR ÜLKENİN DİNAMİZMİDİR'

Kendisinin de bir eğitimci olarak eğitim projelerine her zaman önem verdiklerini söyleyen Başkan Genç, "Canik Belediyesi olarak eğitime en çok önem veren belediyeyiz. Canik'te gençlerimiz için birçok kültür, eğitim ve sanat merkezleri açtık. Eğitime fiziki, teknolojik ve arsa tahsisi olmak üzere çok önemli katkılar sağladık. Bunların haricinde bu tür eğitim projelerine destek veriyoruz. Amacımız, bilgili, donanımlı, fikir üretebilen gençler yetiştirmek. Çünkü gençlik bir ülkenin dinamizmidir. Gençlere önem vermeyen toplumun yaşaması mümkün değildir" dedi.

DÜNYAYLA REKABET İÇİN DİL ÖNEMLİ

Ülkeler arasında eğitim projelerinin önemine de işaret eden Başkan Osman Genç, "Geleceği kucaklayan gençlerimizin dil öğrenmesi son derece önemlidir. Dünya insanı olmak, dünya ile rekabet edebilmek için en az iki dil bilen gençler yetiştirmeliyiz. Bu tür projeler gençlerimizin, farklı ülkelerin sosyal ve kültürel yapısını yakından görmeleri, kendilerini geliştirmeleri, vizyonlarını büyütmeleri açısından son derece faydalı. Ayrıca kültürel kucaklaşmanın yaşandığı bu projeler, dünya ülkelerine kardeşlik adına verilen en güzel mesajdır. İnşallah gençlerimiz 10 gün boyunca tanışma ve kaynaşma imkanı bulacak ayrıca projenin adından da anlaşılacağı üzere dil tecrübesi edinecek. Bu nedenle bu projenin gerçekleşmesinde emeği olanları kutluyorum" diye konuştu.

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