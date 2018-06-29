Canik Belediyespor’da yeni yönetim

SAMSUN,() - TÜRKİYE Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Samsun Canik Belediye Spor Kulübü’nün yeni yönetim kurulu belirlendi. Kulübün yeni Başkanı Ekrem Altan seçildi.

Samsun’u Süper Lig’de temsil eden Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Samsun Canik Belediyespor, yeni sezona yeni yönetimle giriyor. Yeni yönetim kurulu belirlenen kulübün başkanı ise, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda Proje Koordinatörü olarak görev yapan Ekrem Altan seçildi.

BAYRAK: KULÜBÜN YANINDAYIM

Kulübün 7 yıldır başkanlığını başarıyla yürüten Ercan Bayrak, “7 yıllık Başkanlık dönemimde her zaman yanımızda olan Canik Belediye Başkanımız Sayın Osman Genç’e, birlikte görev yaptığımız yönetim kurulundaki arkadaşlarıma, hocalarımıza, oyuncularımıza ve tüm ekibimize ayrı ayrı teşekkür ederim. Yeni yönetim kurulu takımımıza ve spor camiasına hayırlı olsun. İnanıyorum ki bayrağı devrettiğimiz yeni yönetim başarı çıtasını daha da yukarı taşıyacaktır. Bundan sonra da her zaman Canik Belediyespor’un yanında olmaya devam edeceğim” dedi.

YENİ YÖNETİM KURULU

Samsun Canik Belediyespor’un Ekrem Altan başkanlığında oluşan yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor: “Zafer Şimşek, M. Hamza Abdurrahmanoğlu, Ali Kemal Tural, Ziya Eren, Birol Taşkara, Özlem Gökmen, Süleyman Aydınoğlu, Okan Çakır, Hamza Aygün, Erol Balcı, Arif Sarıalioğlu, Kemalcan Acarı."

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