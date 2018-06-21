Canik Belediye Başkanı Genç: Hedefimiz yüzde 80

SAMSUN, () - SAMSUN'un Canik ilçesi Belediye Başkanı AK Partili Osman Genç, "Canik'te 16 Nisan'daki referandumda yüzde 72 oran yakalamıştık. İnşallah bu oranı çok daha yukarıya taşıyarak oy oranını yüzde 80'e taşımak zorundayız" dedi.

Canik Belediye Başkanı Osman Genç ve AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Gaziosmanpaşa Mahallesinde çay ocağında muhtarlarla bir araya geldi. Genç ve Köktaş, burada mahalle halkından 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti için destek istedi.

Muhtarlardan destek isteyen Başkan Osman Genç, "Sayın Cumhurbaşkanımız mitingde de açıkladı. Şehrimiz ikinci devlet üniversitesine kavuşuyor. Yeni üniversite ilçemizde açıldı. Bu şehrimiz kadar ilçemiz için de çok önemli. Bir de şehrimize toplam bin 200 yatak kapasiteli şehir hastanesi, psikiyatri hastanesi ile fizik tedavi hastanesi yapılacak. Ayrıca Canik-Asarcık yolunun yapılması da önemli katkı sağlayacak. Bu bizi ve Canikli hemşerilerimizi çok mutlu etti." dedi.

Yeni dönemde hızlı tren hattı, Millet Bahçesi gibi birçok projenin de hayata geçeceğini belirten Başkan Genç, "Bunların tamamlanması için bunların karşılığını sandıkta görmemiz lazım. Çünkü Cumhurbaşkanımız şehrimize çok önem veriyor. Canik'te 16 Nisan'daki referandumda yüzde 72 oran yakalamıştık. İnşallah 24 Haziran'da bu oranın çok daha üstüne çıkacağımıza inanıyorum. İnşallah bu oranı çok daha yukarıya taşıyarak oy oranını yüzde 80'e taşımak zorundayız" diye konuştu.

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