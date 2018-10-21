Candan Erçetin'den hasta hasta konser

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA'da sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan Candan Erçetin, “Hastayım, boğazım ağrıyor ve sesim kısıldı. Ancak yine de karşınıza çıktım. Ben sizleri görünce çok keyif alıyor, resmen iyileşiyorum" dedi.

Sanatçı Candan Erçetin, açıkhava konserleri kapsamında Konyaaltı Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluştu. Biletlerin günler öncesinden tükendiği konserde Erçetin, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Askılı siyah düz bir kostüm giyen Erçetin, elbisesinin solundaki derin bacak dekoltesiyle dikkati çekti.

Erçetin, konserine 'Merhaba' adlı şarkısıyla başlayıp son günlerde en çok dinlenen parçalar arasında yer alan 'Kim korkar'ı seslendirdi. Konser süresince hayranları Erçetin'i hem cep telefonları ile görüntüledi hem de şarkılara eşlik etti. İlk iki şarkının ardından hayranlarına seslenen Candan Erçetin, “Hastayım, boğazım ağrıyor ve sesim kısıldı. Ancak yine de karşınıza çıktım. Ben sizleri görünce çok keyif alıyor, resmen iyileşiyorum. Biraz hastayım ama artık bakalım neler olacak" dedi.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Erçetin, sevilen parçalarını sevenleri için seslendirdi. Gecenin sonuna doğru Erçetin, hayranlarıyla karşılıklı dans etti.

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