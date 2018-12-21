Çan’da Çarşı Merkezi yenileme projesi tamamlanıyor

ÇANAKKALE'nin Çan ilçe Belediyesi tarafından modern bir görünüm kazanması amacıyla yenilme çalışmaları devam eden Çarşı Merkezi'nin yüzde 80'i tamamlandı.

Çan Belediyesi tarafından, Çarşı Merkezi yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İlçenin en önemli 5 ana caddesini kapsayan 15 milyon TL'lik dev projede şebeke suyu hatları, yollar ve kaldırımlar yenilenirken, bin araçlık otopark alanları da oluşturuldu. Yenileme çalışmaları sona eren ve ışıklandırmalarla caddeler daha modern bir görünüme kavuşturuldu.

Çarşı Merkezi yenileme projesi kapsamında yol yapım çalışmalarının gerçekleştirildiği caddelerde oluşturulan park alanları ile otopark sorunu çözüme kavuşturuldu. Çan Belediyesi ve Çan Kaymakamlığı arasında bir protokol imzalanarak, Çan Hükümet Konağı Bahçesi proje içerisine dahil edildi. Yapılan düzenlenme çalışmaları ile Çan’a bin araçlık bir otopark alanı kazandırıldı.

Yenileme projesi kapsamında caddelerden sökülen eski parke taşları da Büyük Kocabaş Çayı projesinin ilk etabı olan Çan-Biga çevre yolu üzerindeki otopark yapımında kullanılıyor. Bu sayede ilçede kurulan pazar nedeniyle özellikle Pazartesi günleri artan trafiğini rahatlatmak adına Pazar esnafı ve vatandaşların araçlarını bırakabilecekleri bir otopark daha Çan’a kazandırılacak.

Çan Belediye Başkanı AK Partili Abdurrahman Kuzu, Çarşı Merkezi'nde başlattıkları büyük alt ve üst yapı çalışmalarının yüzde 80'inin tamamlandığını belirterek, "Bugüne kadar yapılan çalışmalar sonucunda Mesut Hulki Önür, Hacı İbrahim Bodur ve Bülent Ecevit caddelerinin yenileme çalışmaları tamamlandı. Bu caddelerimizde alt ve üst yapı çalışmalarımız sona erdi. Bülent Ecevit Caddemizde ise ışıklandırma ve kaldırım çalışmalarında sona yaklaşıyoruz. Şehit Mustafa Kaya Caddemizde de alt ve üst yapı çalışmalarımıza başladık. Çarşı Merkezi yenileme projemizde son olarak Atatürk Caddesinde bir çalışma gerçekleştireceğiz. İnşallah en kısa sürede bütün Çarşı Merkezimiz baştan sona yenilenmiş olacak” dedi.

Çarşı Merkezi yenileme projesi sonrasında Çan’ın çehresinin tamamen değişeceğini ifad eden Başkan Kuzu, "Özellikle caddelerimizdeki ışıklandırmalar vatandaşlarımızca olumlu değerlendiriliyor. Vatandaşlarımızın ışıklandırılan caddelerimizi İstiklal Caddesi’ne benzetmesi bizleri mutlu ediyor” diye konuştu.

Onur Alp ARSLAN/ÇAN (Çanakkale), ()

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