Çanakkaleli şehit aileleri Vali Gül'ü makamında ziyaret etti

ÇANAKKALE'den Sivas'a gelen şehit aileleri, Vali Davut Gül'ü makamında ziyaret etti.Çanakkale'den Kars'a gitmek üzere yola çıkan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Çanakkale Şubesi üyeleri, Sivas'ın tarihi ve kültürel mekanlarını gezdi. Sivas ziyaretlerinin ilk gününde Vali Gül ile bir araya gelen şehit aileleri Sivas'ta olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Vakfın Çanakkale Şubesi Başkanı Gülşen Uz, şehit ailelerine Sivas'ı tanıtacaklarını vurgulayarak, ev sahipliğinden dolayı Vali Gül'e teşekkür etti. Sivas'ta şehit ailelerini misafir etmekten duyduğu mutluluğu belirten Gül ise "Çanakkale ülkemizin en tanınan ve en çok sevilen şehirlerinden bir tanesi. Özellikle bu ülkenin tapusu olarak gördüğümüz şehit ve gazi ailelerimize çok şeyler borçluyuz. Bu ziyaretiniz bizlere gurur dolu destanı bir kez daha hatırlattı. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Hızal ise geçmişten bugüne Sivas'ın tarihle iç içe olduğunu söyleyerek, "Dernek olarak ilimizde şehit ve gazi ailelerimize yönelik çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Sayın Valimiz Davut Gül'ün önderliğinde de her türlü sıkıntılarımızı çözüme kavuşturuyoruz." ifadelerini kullandı.Ziyaretin sonunda Vali Gül, Çanakkaleli misafirlerine günün anısına çeşitli hediyeler takdim etti.

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