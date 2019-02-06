Çanakkale’de, Yalova’yı temsil edecekler

TÜRKİYE Basketbol Federasyonu Yalova 2018-2019 Mahalli Lig Basketbol U-14 Erkekler Şampiyonu Yalova Belediyespor oyuncuları Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ı ziyaret etti.

Kulüp Başkanı Resul Kocaağa, kaptan Doruk Güngör ve takımla bir araya gelen Başkan Salman, önümüzdeki günlerde Çanakkale’de yapılacak olan Bölge Şampiyonasında Yalova’yı temsil edecek takıma başarılar diledi.

“Eğitim-öğretim hayatınızla birlikte sporu da götürmeniz oldukça önemli” diyerek sözlerine başlayan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, “Dünyadaki spor dalları içerisinde en keyifli olanını tercih etmişsiniz. Ben ailelerinizi ve sizleri önce spora verdiğiniz değerden dolayı tebrik ediyorum. Her ülkede yapılan sporlardan biri olan basketbolu okulunuzla birlikte götürmeniz oldukça güzel. Basketbol oynayıp da iyi yerlere gelmek, süper ligde oynamak, milli takım sporcusu olmak, Euroleagua’de mücadele etmek hedefiniz olmalı. İnsanın sevdiği işi yapıp, sevdiği işten para kazanması kadar keyifli bir olay yok. Göstermiş olduğunuz azim ve gayret ile ilimizde şampiyon oldunuz ve önümüzdeki günlerde Çanakkale’ye gideceksiniz. Ben hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Yalova’yı en iyi şekilde temsil edeceğinize olan inancım tam” dedi.

Ziyaretin sonunda Yalova Belediyespor alt yapı basketbol oyuncuları, kulüp başkanı ve teknik kadro Başkan Salman ile hatıra fotoğrafı çektirdi.



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