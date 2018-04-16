Çanakkale’de Turizm Haftası kutlamaları başladı

ÇANAKKALE’de, 42’nci Turizm Haftası kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreniyle başladı.

Törene, Çanakkale Vali Yardımcısı ve Eceabat Kaymakamı Turan Yılmaz, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkan Yardımcısı Zülküf Memiş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Çanakkale Körfez Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK) Başkanı Turgay Kılıç, Çanakkale Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği Derneği (ÇATOD) Başkanı Armağan Aydeğer, Çanakkale Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Sefer Göktepe, öğrenciler ile vatandaş katıldı.

Tören, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz, TÜRSAB Çanakkale Körfez Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Turgay Kılıç, ÇATOD Başkanı Armağan Aydeğer ve Çanakkale Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Sefer Göktepe tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemi belirten konuşmayı yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz, "Nüfusumuzla, coğrafi büyüklüğümüzle, kıyaslanmayacak bir kültürel, tarihsel, mitolojik ve turistik öneme sahip ilimiz var. Çanakkale, bir destanlar kentidir. Tam 5 bin yıllık tarihe tanıklık ediyoruz. Mitolojik Troya Destanından yakın geçmişimizin şanlı Çanakkale Destanına kadar yaşanan olaylara ev sahipliği yapmış bir şehir. UNESCO'nun dünya kültür mirasları listesine koyduğu Troya Antik Kenti, Parion ve Assos yine Çanakkale'mizde yer alıyor. Turizm, artık global dünyanın en iyi tanıtma ve tanınma aracı. Bir sektör. Dünya'nın ve ülkenin geçmişi, düzeyiyle ilgili doğru orantılı olarak gelişen en canlı sektör. Bacasız sanayi, uluslararası yeni bereket alanı. Global aktör olmanın olmazsa olmazı" dedi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar kordon boyundaki Truva Atı'na kadar yürüdü. Burada, Turizm Haftası başlangıcı nedeniyle bir kokteyl düzenlendi.

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, ()

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