Çanakkale’de Sarıkamış şehitleri anıldı

ÇANAKKALE'de 'Gençlik Şühedanın İzinde Yürüyor' sloganıyla düzenlenen yürüyüşle, 104 yıl önce Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit düşen 60 bin Mehmetçik anıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ‘Gençlik Şühedanın İzinde’ projesi kapsamında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nce düzenlenen yürüyüş için protokol üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda kişi Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Katılımcılara burada Türk Bayrağı dağıtıldı. Vali Orhan Tavlı, Vali Yardımcısı Tahir Şahin, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz ve öğrencilerin de yer aldığı grup, üzerinde 'Gençlik Şühedanın İzinde' yazılı pankartı taşıyarak, Cumhuriyet Meydanı'ndan başladıkları anma yürüyüşünü, Demircioğlu, Atatürk ve Kayserili Ahmet Paşa caddelerini izleyerek kordon boyundaki Çağlar Kaynak Basketbol Sahasında sonlandırdı.

Burada düzenlenen törende Sarıkamış şehitleri için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. İl Müftüsü Arif Gökce, şehitler için dua okudu. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp, yaptığı konuşmada, Sarıkamış Şehitleri için düzenlenen anma töreninin, Türkiye'nin 81 ilinde yapıldığını söyledi.

Türkiye'nin manevi başkenti olan Çanakkale'de de, Sarıkamış kahramanlarını andıklarını belirten Alp, “Çanakkale kahramanlar şehri, Sarıkamış'tan ayrı düşünülemez. Sarıkamış harekatı, Birinci Dünya Savaşı'nın o döneminde görünüşte belki bir zafer değildir. Ancak Çanakkale Zaferi'nin kazanılmasında oynadığı büyük rol yadsınamaz bir gerçektir. Bizler bugün o şuurla, o duyguyla atalarımızın izinde onları bir kez daha yad ediyoruz. Makamların en yücesi olan şahadete eren Mehmetçiklerimiz, ruhunuz şad, mekanınız cennet-i azam olsun" dedi.

Anma töreni, katılımcılara sıcak çorba ikramıyla sona erdi.

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, ()

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