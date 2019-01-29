Çanakkale tarımında girdi maliyetlerinin düşürülmesi ele alındı

ÇANAKKALE Valisi Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, tarımsal üretimde girdi maliyetlerinin azaltılması konusunda yapılabilecek çalışmalar ele alındı.

Çanakkale İl Özel İdaresi Toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı, İl Özel İdare Genel Sekreteri Abdullah Köklü, İlçe Kaymakamları, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı Mehmet Özkurnaz, Ziraat Odaları Çanakkale Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği Başkanı Ferhan Savran, ilgili kurum ve ziraat odaları temsilcileri katıldı.

Tarımsal üretimde girdi maliyetlerinin azaltılması konusunda yapılabilecek çalışmaların ele alındığı toplantıda, Çanakkale Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Halil İbrahim Büyükgaga, Bitkisel ve Hayvansal üretimdeki girdi maliyetleri ile her maliyet kaleminin hangi konulara dikkat edilerek azaltılıp, daha fazla gelir elde edilebileceği konusunda ayrıntılı sunum yaptı.

Çanakkale’de ihtiyaç fazlası mera ile kullanılmayan hazineye ait tarım arazilerinin de değerlendirildiği toplantıda, Çanakkale tarımı üzerinde duran Vali Orhan Tavlı, girdi maliyetlerinin azaltılması konusundaki toplantının daha geniş bir katılımla yapılması gerektiğini belirterek, katılılmcılara teşekkür etti.

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