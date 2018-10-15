Çanakkale şehitleri parkında çalışmalar devam ediyor

KAYSERİ, () - DEVELİ Belediyesinin kardeş belediyesi olan İzmit Belediyesi ile Yukarı Develi Mahallesi Dev Ali türbesinin yanında yürüttüğü Çanakkale Anıt Parkı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Alt yapı çalışmaları Develi Belediyesi tarafından hazırlanan parkın üst yapı çalışmalarını ise İzmit Belediyesi yapacak. İstinat duvarı çalışmalarının devam ettiği park alanında Çanakkale savaşının sembol değerlerinden olan Çanakkale Anıtı, Seyit Onbaşı, Atatürk ve silah arkadaşlarının heykellerinin yapıldığı alana ayrıca Dev Ali heykeli, Çanakkale savaşını anlatan rölyefler ve Çanakkale’de şehit düşmüş Develililerin isimlerinin olduğu tabelalar da yerleştirilecek.

FOTOLU