Çanakkale Müzesi'ne Yoğun İlgi

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),()-KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesinde, Çanakkale Belediyesi tarafından oluşturulan Çanakkale Destanları Müzesi Gezici TIR'ına çocuklar büyük ilgi gösterdi.

,Çanakkale Destanları Müzesi Gezici TIR'ı, büyüklerin kadar, çocukların da ilgi odağı oldu. Müzede yer alan eserleri gören çocuklar büyük ilgi duyarak, gözlerini ayıramadılar. Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş da eşi ve çocuğu ile müzeyi gezdi. Altıntaş, "Çocuklarınızın elinden tutun ve belediye hizmet binamız önünde 3 gün boyunca ücretsiz ziyarete açık olacak. Çanakkale belediyemizin 1915 Çanakkale Gezici Müzesi'ni ziyaret edin.Çanakkale Destanı'nı yaratan Büyük Komutan Mustafa Kemal'in ve büyük Türk milletinin kahramanlıkları ile çocuklarınızı da tanıştırın, böyle büyük bir liderin yurttaşları olarak, başınız dik, göğsünüz gurur dolu ziyaret edin" dedi.





Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2018, 14:26