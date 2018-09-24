Çanakkale Müze TIR'ına Torbalı'dan yoğun ilgi

İZMİR'in Torbalı Belediyesi'nin daveti üzerine ilçeye gelen Çanakkale Müze TIR'ı, halktan yoğun ilgi gördü. Belediye binasının yanındaki alana kurulan TIR'ı vatandaşlar ilgiyle gezdi.

Çanakkale Valiliği'nin katkılarıyla, "Çanakkale'yi Anadolu'da yaşatıyoruz" sloganıyla yolan çıkan TIR, Torbalı Belediyesi'nin daveti üzerine ilçeye geldi. Belediye binasının yanındaki alana kurulan TIR'ı, halk ziyaret etti. Savaş malzemeleriyle, müzeye bağışlanan yazılı ve görsel malzemeler, ilgi çekti. Çanakkale TIR'ında savaş döneminden kalan kılıç, kama, askeri üniformalar, şehit ve gazi mektupları ve anı notları, mermi kovanları, bombalar, silahlar ve Çanakkale savaşlarını anlatan jeneriklik belgesel sunumları yer aldı. Seyit Onbaşı'nın heykeli ve Türk askerlerinin maketlerinin de bulunduğu müze TIR'da, vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Müze TIR'ı ziyaret edenler, savaş zamanından kalan eserleri gördüklerinde duygu dolu anlar yaşadı. Müze TIR'ının yetkilileri, Torbalı'ya her geldiklerinde vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını ifade ederek, ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Belediye Başkanı AK Partili Adnan Yaşar Görmez, Çanakkale'ye gidemeyen vatandaşların tarihi belgeleri görmeleri için halkı Torbalı'ya davet etti.

İZMİR, ()

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