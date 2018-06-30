Çanakkale Muharebeleri Toplantısı yapıldı

ÇANAKKALE Muharebeleri toplantılarının üçüncüsünde, Çanakkale Muharebeleri ve Çanakkale harp sahalarına ilişkin spesifik alt başlıkları ve tematik konular tartışıldı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ev sahipliğinde, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezinin koordinasyonuyla Çanakkale Muharebeleri toplantılarının üçüncüsü gerçekleştirildi.

Tarihi Alan Başkan Yardımcısı Zülküf Memiş'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, Çanakkale Muharebeleri ve Çanakkale harp sahalarına ilişkin spesifik alt başlıkları ve tematik konuları ele alındı. Çanakkale Muharebeleri'nde Lağım Faaliyetleri, muharebe taktiği olarak lağım tekniği konuları tartışıldı. Toplantı kapsamında, uzmanlar tarafından çeşitli sunumlar yapıldı.

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