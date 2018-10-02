Çanakkale lezzetleri YÖREX'te

ANTALYA, () - ANTALYA Ticaret Borsası (ATB) öncülüğünde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) desteğiyle bu yıl 9'uncusu düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX), Çanakkale'nin coğrafi işaretli ürünlerine ev sahipliği yapacak.

Çanakkale Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Üzen, ANFAŞ Fuar Merkezinde 24-28 Ekim'de düzenlenecek YÖREX'in yöresel ürünlerin markalaşması, ticari değerinin artırılması açısından çok değerli bulduğunu söyledi. Çanakkale'nin yöresel lezzetleriyle fuara katılacaklarını kaydeden Üzen, “YÖREX, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yüzlerce oda, borsa, ajans, kooperatif ve firmayı Antalya'da buluşturarak kent ve ülke ekonomisine çok önemli katkı sağlıyor" dedi.

DEĞERLERİMİZİ BİRLİKTE TANITACAĞIZ

Başkan Üzen, bu yıl Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nın organizasyonu ile Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası, Çanakkale Ticaret Borsası, Biga Ticaret ve Sanayi Odası, Biga Ticaret Borsası ve Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası'nın birlikte 100 metrekarelik stant açacaklarınız kaydetti. Üzen, "Çanakkale'mizin markalaşmış ve markalaşma potansiyeline sahip ürünlerimizin tanıtımı YÖREX'te yapılacak" dedi.

COĞRAFİ İŞARETLİ EZİNE PEYNİRİ YÖREX'TE

Başkan Kaya Üzen, Çanakkale olarak YÖREX'te coğrafi işaretli ürünler Ezine peyniri, Bayramiç elması, Bayramiç beyazı, zeytin ve zeytinyağı, peynir helvası, Gelibolu sardalyesi, Mevlevi tatlısı gibi ürünleriyle olacaklarını bildirdi. Kaya Üzen, “Fuar, ekonomiye ciddi katkı sağlıyor. Çanakkale olarak YÖREX'i destekliyoruz. YÖREX'te, Güney Marmara Kalkınma Ajansımızın destekleri ile Çanakkale ili odaları ve borsaları olarak açacağımız ortak standımızda Çanakkale'mizin tüm değerlerinin etkin bir şekilde tanıtımını sağlamayı hedefledik. Kurumlar arası sinerjinin önemine inanıyoruz. Tek hedefimiz daha güçlü bir Çanakkale ve daha güçlü bir Türkiye'yi hep beraber inşa edebilmek" diye konuştu.

ANADOLU'NUN DOĞUSU BATISI BU FUARDA

ATB Başkanı Ali Çandır da Türkiye'nin en renkli fuarı YÖREX'in doğudan batıya, kuzeyden güneye yüzlerce ürüne ev sahipliği yaptığını belirterek, “Antalya olarak, yerel ürünlerin desteklendiği YÖREX'te ev sahipliği yapmaktan büyük gurur duyuyoruz. Çanakkale'mizin yöresel ürünlerini YÖREX'te ziyaretçiyle buluşturması mutluluk verici. YÖREX'i destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Herkesi YÖREX'e davet ediyorum" dedi.

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