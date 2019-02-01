Çanakkale, EMITT fuarında tanıtılıyor

ÇANAKKALE, bu yıl İstanbul'da 23'üncüsü gerçekleştirilen EMITT Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı'nda tanıtılıyor. Çanakkale Belediyesi'nin de yer aldığı fuarda kentin kapsamlı tanıtımı gerçekleştiriliyor.

İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde, 31 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan EMITT Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı. Dünyanın yakından takip ettiği EMITT fuarında, Çanakkale'de tanıtılıyor. Çanakkale Valiliği, Çanakkale Belediyesi, Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü başta olmak üzere çok sayıda kurum ve kuruluş, ilçe belediyeleri ve turizmcilerin yer aldığı Çanakkale standı 5 nolu salonda yer aldı.

Çanakkale Belediyesi'nin de katkıda bulunduğu fuara, Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, eşi Hale Gökhan ile birlikte katılarak, standa ev sahipliği yaptı. Başkan Gökhan, hem gelen konuklarla yakından ilgilendi, hem de fuar alanını gezerek, diğer katılımcılarla temaslarda bulundu.Çanakkale Belediyesi'nin tanıtım standı ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Zengin içerikli tanıtım materyallerinin bulunduğu stantta kent tanıtımına katkıda bulunulurken, çocuklara Tahta At hediye edildi.

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