Çanakkale'de yeşil alan bakım ve peyzaj çalışmaları sürüyor

ÇANAKKALE Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent genelinde yeşil alan bakım ve peyzaj çalışmalarını sürdürüyor.

Kent merkezindeki yeşil alanlarda yürütülen çalışmalar kapsamında Barbaros Mahallesi Şehit Gürol Caddesi havaalanı bölgesinde ve Barbaros Mahallesi Sülün Sokak bölgesi ve Cumhuriyet Meydanı’ndaki yeşil alanlarda da bitkilendirme ve peyzaj çalışmaları gerçekleştirildi. Yeşil alanların bakım çalışmaları yapıldı.

Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezindeki yeşil alanlardaki mevsimsel düzenleme ve bakım çalışmaların devam edeceği belirtildi.

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