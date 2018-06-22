Çanakkale'de üreticilere arılı kovan dağıtımına başlandı

ÇANAKKALE İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından, 'Arılı Kovan Desteği' projesi kapsamında üreticilere arılı kovan dağıtımına başlandı.

Kovan dağıtım törenine, Çanakkale İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erdem Karadağ, İl Müdür Yardımcısı Hakan Batıbeki, Şube Müdürleri, Çanakkale Arı Yetiştiriciler Birliği Başkanı Cahit İleri, teknik personel ve üreticiler katıldı.

Kovan dağıtım töreninde konuşan İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erdem Karadağ, "Bu proje Türkiye'de ve ilimizde tek. Biz arıcılığı bölgemizde geliştirmek istiyoruz. Çanakkale'de proje kapsamında 5 bin 750 adet arılı kovanı 400 üreticimize dağıtacağız. Kovan bedelinin yüzde 80'ni Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, yüzde 20'si ise üreticiler tarafından karşılandı. Arılı kovanların tamamını Çanakkale bölgemizden temim ettik. Bir ay içerisinde bütün kovanların dağıtımını gerçekleştireceğiz. 5 bin 750 kovanın dağıtımıyla ilimizde bal üretimini 125 ton arttırmış olacağız. Biz burada arıcılığı teşvik ediyoruz. Bundan sonrası üreticilerimize ait. Kovan sayımızı arttıracağız buna paralel olarak en üst seviyede kalitemizi arttıracağız. Bizim diğer illerde üretilen ballardan farkımız kalite olsun istiyoruz. Çanakkale markası yaratalım ama marka yaratmak için de kaliteli bir üretimin olması lazım. Bölgemizin florası arı için çok uygun. Biraz önem, hassasiyet gösterdiğimizde gerekli kaliteyi yakalayacağız. Bol bereketli bir yıl geçirmenizi temenni ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından hak sahibi arıcılara arılı kovan dağıtımı yapıldı.

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