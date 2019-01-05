Çanakkale'de toplu taşıma araçları kaliteli ulaşım için denetleniyor

ÇANAKKALE Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince, şehir içinde güvenli ve kaliteli ulaşım hizmeti sağlamak amacıyla toplu taşıma araçları denetleniyor.

Ekipler tarafından şehir merkezinde yapılan denetimlerde, toplu taşıma araçlarının bilgilendirme tabelaları, klima gibi teknik aksamlarının kontrolü ile şoförlerin kılık kıyafeti, yolculara davranışı ve durak ceplerine girip girmemeleri detaylı bir şekilde kontrol ediliyor.

Denetimler sırasında, Çanakkale Belediyesi Özel Halk Otobüsleri Yönetmeliğiyle belirlenen kuralları ihlal eden toplu taşıma araç sürücülerine ise idari para cezası ve yaptırımlar uygulanıyor.

ÇANAKKALE, ()

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