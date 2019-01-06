Çanakkale'de Tarih Çalıştayı düzenlendi

ÇANAKKALE'de düzenlenen Tarih Çalıştayı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun başkanlığında gerçekleştirildi.

Kent merkezindeki bir otelde gerçekleşen çalıştayda, tarihi alanların milli ruh ve tarih şuuru oluşturmasındaki rolü, kültür ve tarih bilincinin gençlerde inşa edilmesi, orta öğretimde tarih dersinin tarihi alanlar ile ilişkisi, müzeler, sosyal ve dijital mecralarda tarih anlatımı gibi spesifik konu başlıkları ele alındı ve sunumlar gerçekleştirildi. Çalıştaya, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz ile alan başkanlığı yöneticileri katıldı.

Marmara Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi ve Milli Savunma Üniversitesi'nden 13 akademisyen ile Şehir Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Galatasaray Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi, Kabataş Erkek Lisesi, Üsküdar Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi, Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız İmam Hatip Lisesi, Göztepe Lisesi, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden 5 öğretmen ve 13 öğrencinin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Türk Tarih Kurumu, Topkapı Sarayı Müzesi, Ayasofya Müzesi, İstanbul ve Çanakkale İl Kültür Turizm Müdürlükleri ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihî Alan Başkanlığı'ndan idareci ve uzmanlar olmak üzere geniş bir katılımcı oranıyla gerçekleşen çalıştayda müzakerelerde bulunularak, ortaya çıkan görüşler ve projeler tartışıldı.

Çalıştayda, Birinci Dünya Savaşı'nın en önemli cephelerinden birisi olan ve zafer ile sonuçlanarak, Türk milletine kurtuluş mücadelesinin yolunu açan Çanakkale Muharebelerinin gerçekleştiği Gelibolu Tarihi Alanı'nın özellikle genç nesile ve geleceğe yönelik milli ve tarihi benliklerini yaratmaları ve geliştirmeleri için çok müstesna bir vatan coğrafyası olduğu anlatıldı. Çalıştayda ayrıca, tarihin en büyük savunma savaşlarından birisi olan Çanakkale Muharebeleri içerisinde, daha sonra gerçekleştirilecek olan Kurtuluş Savaşı’nı da bir cevher olarak taşıyarak şehit ve gazilerden günümüze intikal eden kahramanlık ruhunun Anadolu'yu ebediyen vatan toprağı kılan İstiklal Mücadelesinin de fitilini ateşleyerek son milli Türk Devletinin de kuruluşunun yolunu açtığı katılımcılara aktarıldı.

Oturumlarda elde edilen görüş ve önerilerin tarihi alan ile ilgili olarak bundan sonra üretilecek olan çalışmalara ve projelere de yön vermesi planlanıyor.

ÇANAKKALE, ()

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