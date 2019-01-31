Çanakkale'de seçim güvenliği toplantısı yapıldı

ÇANAKKALE Valisi Orhan Tavlı başkanlığında, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler öncesinde kamu kurum ve kuruluşların temsilcileriyle seçim güvenliği toplantısı yapıldı.

Çanakkale İl Özel İdare toplantı salonunda Mahalli İdareler Seçimlerinin huzur ve güven içerisinde yapılabilmesi için gerçekleştirilen seçim güvenliği toplantısına, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, il ve ilçelerin Emniyet Müdürleri, Jandarma, Sahil Güvenlik ile ilgili kurumların temsilcileri katıldı. Toplantıda, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet İsmail Tarlak, seçim öncesi, seçim günü ve sonrasında alınacak güvenlik tedbirlerine ilişkin sunum yaptı.

Toplantı sonunda Vali Orhan Tavlı, seçimin güvenli ve huzurlu bir şekilde gerçekleştirilmesi için seçim koordinasyon merkezinin il ve ilçelerde kurularak, bütün tedbirlerin alındığını ve herkesin üzerine düşen görevi koordineli bir şekilde yerine getireceğini belirtti.

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