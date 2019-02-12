Çanakkale'de, kuvvetli yağış ve fırtınaya karşı önlem

ÇANAKKALE Belediyesi ekipleri, kentte kuvvetli yağış ve fırtına uyarısına karşın olumsuz bir durum yaşanmaması için hazır olarak bekliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden,ülke genelinde Çanakkale'yi de kapsayan yağış ve fırtına uyarısı nedeniyle Çanakkale Belediyesi ekipleri, kent merkezinde önlemlerini alarak, olumsuz bir durum yaşanmaması için hazırlık çalışmalarını tamamladı. Yağış öncesinde ekiplerce, rögar temizliği yapıldı. Sabah saatlerinden itibaren yağış nedeniyle kent merkezinde görev alan ekipler, gerekli görülen alanlarda çalışmalarını yürüttü.

ÇANAKKALE, ()

FOTOĞRAFLI