Çanakkale'de iki okulun temeli atıldı

ÇANAKKALE’de Esenler Mahallesi'nde yeni yapılacak olan Ticaret Borsası İlkokulu ile Ömer Mart Ortaokulu’nun temeli düzenlenen törenle atıldı.

Temel atma törenine Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Av. Gültekin Yıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından protokol konuşmalarına geçildi. AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan, eğitim çalışmalarının ülkenin en özel başlıklardan biri olduğunu belirterek, "Bugün de iki yeni okulun temelini atıyoruz. Çanakkale’mizde bir Fen Lisemiz vardı. Bu sayı da 5'e yükseldi. Eğitim hepimiz için vazgeçilmez değerlerimizden bir tanesidir. Bu dönemde okullarımız başta olmak üzere bölgemize planladığımız tüm adımları atmak istiyoruz. Seçimlerde ne vaat ettiysek o bizim namusumuz, o bizim görevimiz. Hepsini yapacağız. Bu millet bizi mahcup etmedi. Bizde bu millete layık olmak için elimizden geldiğince gece gündüz çalışacağız. Bu okulun Çanakkale’ye hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Çanakkale İl Müftüsü Arif Gökce dua yaptırdı. Bir yıl içinde tamamlanması planlanan ve 9 milyon 717 bin TL’ye malolacak Ticaret Borsası İlkokulu ile Ömer Mart Ortaokulu’nun temeli protokol tarafından atıldı.

Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, ()

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