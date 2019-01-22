Çanakkale'de deve güreşleri büyük ilgi gördü

ÇANAKKALE Belediyesi tarafından geçtiğimiz hafta sonu 6'ncısı düzenlenen Büyük Truva Deve Güreşlerine, güreşseverler büyük ilgi gösterdi. 200'e yakın devenin güreşleri nefesleri kesti.

Çanakkale Belediyesi kurban kesim alanında düzenlenen 6'ncı Büyük Truva Deve Güreşleri öncesinde, Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, güreş alanında güreşseverleri tek tek selamladı, sohbet etti. 2 gün süren güreşlerde güreşseverler hem deve güreşlerini ilgiyle izledi, hem de piknik yaptı. Develerin güreş alanındaki kıyasıya mücadeleleri nefesleri kesti.

Deve güreşlerinin kültürel bir değer olduğunu belirten Başkan Ülgür Gökhan, bu yıl 6'ncısı düzenlenen Büyük Truva Deve Güreşleri kapsamında vatandaşlarla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Güreşler sonunda derece giren deve sahiplerine kupaları, Başkan Gökhan tarafından takdim edildi.

ÇANAKKALE, ()

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