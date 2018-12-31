Çanakkale Belediyesi, yeşil bir kent için bitki üretiyor

ÇANAKKALE Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, çelikleme ve tohumdan üretim yöntemi çalışmalarıyla bitki üretmeye devam ediyor.

Park Bahçeler Müdürlüğü belirli dönemlerde kentin yeşil alanlarında yer alan bitkilerden çelik ve tohumlar alarak Müdürlüğe ait üretim alanında toprak ile buluşturuyor. Kentte bulunan parklar ve yeşil alanlarda kullanılması amacı ile yürütülen çalışma kapsamında, çelikleme ve tohumdan üretim yöntemiyle bitki üretimi gerçekleştiriliyor. Üretilen bitkiler kentte yer alan 1 milyon 233 bin metrekare yeşil alan ile buluşarak ekosisteme katkı sunarken, bitki ve yeşil alanların bakımı da düzenli olarak gerçekleştiriliyor.

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