Çanakkale Belediyesi, temizlik çalışmalarını sürdürüyor

ÇANAKKALE Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Belediye ekiplerince, temzlik çalışmaları kapsamında kent merkezinde, çöp toplama çalışmasının ardından çöp sepetleri ve konteynerleri ile çevrelerini basınçlı yol yıkama ve afiş sökme aracı ile temizledi. Evsel ve çeşitli atıklar nedeniyle kirlenen kaldırımlar da basınçlı yol yıkama ve afiş sökme aracı ile yıkandı.

Yetkililer, temizlik çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

ÇANAKKALE, ()

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