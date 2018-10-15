Çanakkale Belediyesi'nin 'Tohum Sandığı'na ödül

ÇANAKKALE Belediyesi'nin Tohum Sandığı çalışması, Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği'nin (SODEM) Yerel Yönetim Ödülleri kapsamında, tarım kategorisinde ödüle layık görüldü.

Ankara’da Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde düzenlenen Yerel Yönetim Ödülleri kapsamında Tarım, Sanat, Kültür, Sosyal Projeler, Tarih, Demokratik Katılım ve Yönetişim, Kentsel Gelişim, Çevre, Sağlık, Sokak Hayvanları, Turizm, Çocuk, Eğitim, Gençlik ve Spor, Özel Teşvik kategorilerinde ödüller sahiplerini buldu.

Çanakkale Belediyesi ise tarım kategorisinde, ‘Tohum Sandığı’ ile ödüle layık görüldü. Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’a ödülünü Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu takdim etti. Başkan Gökhan, ödülden dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “Sağlıklı geleceğimiz için daha çok çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Geleceğe karşı sorumluyuz” dedi.

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