Çanakkale Belediyesi'nden, üniversite öğrencilerine çorba ikramı

ÇANAKKALE Belediyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrencilerin, güne sıcak bir başlangıç yapmaları için bu sene de sıcak çorba ikramlarını başlattı.

Üniversitede 2014 yılından bu yana devam eden sıcak çorba ikramları, bugün yeniden başladı. İkramlar, ilk günden öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü. Terzioğlu Kampüsü'nde hafta içi her gün 08.00-10.00 saatleri arasında hem Kütüphane önü hem de Mühendislik-Mimarlık Fakültesi önünde gerçekleşecek olan çorba ikramları, dönem sonuna kadar devam edecek.

Ara tatil sonrası 11 Şubat 2019 Pazartesi günü yeniden başlayacak olan çorba ikramı, 30 Nisan 2019 tarihinde son bulacak.

ÇANAKKALE, ()

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