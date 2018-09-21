Çanakkale Belediyesi'nden, Troya'ya ücretsiz kültür gezisi

ÇANAKKALE Belediyesi, Troya Yılı nedeniyle, 5 bin yıllık geçmişe ışık tutan Troya Ören Yeri'ne, 25 Eylül-18 Ekim tarihleri arasında ücretsiz kültür gezileri düzenleyecek.

Troya Ören Yeri'nin, UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girişinin 20'nci yılı nedeniyle, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilan edilen 2018, Troya Yılı ilan edildi. Çanakkale Belediyesi de, bu kapsamda Troya'ya ücretsiz kültür gezileri düzenleme kararı aldı.

Geziler, 25 Eylül 2018 tarihinde başlayacak ve 17 Ekim 2018 tarihine kadar sürecek. Troya gezileri, ücretsiz ve profesyonel rehber eşliğinde gerçekleşecek. Pazartesi hariç diğer günler düzenlenecek geziler için saat 10.00 ve 14.00'te Belediye önünden araç kalkacak.

ÇANAKKALE, ()

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